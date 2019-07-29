Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции за отравление Скрипалей

В понедельник влиятельные законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести против Москвы требуемые американским законодательством санкции за использование запрещенных средств в ходе неудавшейся попытки отравления бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

В письме, направленном президенту Трампу в понедельник, глава комитета Палаты представителей по международным делам демократ Эллиот Энгел и республиканец Майк Маккол пишут о том, что, согласно закону 1991 году о "Контроле и уничтожению химического и биологического оружия", вторая порция санкций должна была быть введена через три месяца, после объявления первоначальных санкций.

Санкции против Кремля за попытку отравления Скрипалей были введены Соединенными Штатами в августе 2018 года. В рамках этих санкций из США были высланы 60 российских дипломатов, закрыто консульство РФ в Сан-Франциско и введен запрет на передачу России определенных технологий. Вслед за этим Кремль в течение 90 дней должен был представить доказательства того, что он не использует химическое оружие и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. В противном случае законом предусматривается введение более жестких санкций, которые могут затронуть российскую финансовую систему, торговые и дипломатические отношения. Ответа от российской стороны с тех пор не последовало.

Бывший сотрудник российской военной разведки Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта 2018 года были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", которое предположительно было нанесено на дверную ручку дома Скрипаля в городе Солсбери. Великобритания обвинила Россию в организации покушения. Вместе с Великобританией санкции в отношении Москвы ввели страны-члены Евросоюза и США.

В своем письме руководители комитета Палаты представителей напоминают, что со времени введения санкций за отравление Скрипалей прошло больше девяти месяцев. Они призвали Дональда Трампа действовать в "согласии с нашими союзниками и партнерами с тем, чтобы добиться максимального результата от наших коллективных действий".