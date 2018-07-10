Сенаторы США, посетившие Россию: Кремль исказил суть дискуссий

Американские сенаторы, побывавшие с визитом в России, настаивают на том, что информация об их встречах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российскими законодателями в изложении российских СМИ не соответствует истине.

В понедельник сенатор Джон Кеннеди заявил, что Владимиру Путину нельзя доверять и сравнил попытки вести дела с Москвой с "ведением дел с мафией". По словам Кеннеди, он жестко предупредил российских участников, чтобы те и не помышляли о вмешательстве в американские выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, в противном случае” мы нанесем вам удар санкциями, гораздо более жесткий, чем до сих пор". Он сказал российским собеседникам, что Россия должна "убраться из восточной Украины и Крыма" и дать им возможность определить свое будущее.

Еще один член американской делегации сенатор Джерри Моран подчеркнул, что ни одна из встреч в Москве не была легкой или приятной. Во время дискуссий были подняты вопросы военного вмешательства России на востоке Украины, роль России в сирийском конфликте, вмешательство Москвы в американский избирательный процесс. Ответом со стороны российских участников стало, по его словам, "отрицание фактов, недоумение, обличительные заявления и многочисленные жалобы на поведение Соединенных Штатов". "На мой взгляд, ясно, что российские медиа и российское правительство пытаются навязать совершенно определенный сюжет" - сказал сенатор Моран.

Эти заявления американских сенаторов стали ответом на многочисленные критические отклики на их визит в Россию, совпавший с празднованием в США Дня независимости. В американской прессе цитировались заявления главы делегации сенатора Ричарда Шелби, где он подчеркивал желание улучшить двусторонние отношения и реплика российского законодателя Вячеслава Никонова, который назвал встречу "одной из самых легких", в которых он когда-либо участвовал.

Группа из 8 законодателей-республиканцев побывала в начале июня с пятидневным визитом в России. Он рассматривался наблюдателями как своего рода подготовка к американо-российскому саммиту, который пройдет в Хельсинки 16 июля.