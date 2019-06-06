Cтуденты из России, Ирана, Китая крадут технологические секреты в США

Россия, Китай и Иран используют своих студентов в США для сбора конфиденциальной информации в области высоких и военных технологий. Об этом в среду предупредил высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

По словам исполняющего обязанности директора отдела расследований национальной безопасности ICE Луи Роди, США сталкиваются с вполне реальной угрозой подрыва своей национальной безопасности в результате действий некоторых студентов и аспирантов из неблагожелательно настроенных к Соединенным Штатам государств. Роди выступал в среду на слушаниях в Финансовом комитете Сената, его показания касались иностранных студентов и аспирантов в учебных и исследовательских учреждениях США, получающих значительные государственные дотации.

Согласно официальной статистике, на конец мая 2019 года в США проходят обучение 6196 студентов из России, из них 2008 - в областях науки, технологии, инженерных наук и математики. Роди привёл примеры кражи американских ноу-хау китайскими студентами в США, чье число многократно превосходит число российских и иранских студентов.

По словам представителя Иммиграционной полиции, Россия, Иран и Китай проявляют наибольшую активность, пытаясь незаконно получить в свое распоряжение ограниченные или запрещенные к экспорту технологии и товары военного и двойного назначения. Они используют множество схем для обхода правил и процедур экспорта из США.