На саммите "Группы 20" Трамп и Путин имели две беседы, а не одну

7 июля 2017 года через несколько часов после формальной встречи лидеров США и России в кулуарах встречи стран-членов Группы 2 между президентами США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялась неформальная беседа, о которой до сих пор официально не сообщалось.

Во вторник представитель Совета по национальной безопасности при президенте США подтвердил CNN факт разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время ужина в честь глав государств, принимавших участие в саммите. На нем присутствовали только руководители государств с супругами и переводчики.

Первым об этой беседе двух президентов сообщил влиятельный американский политолог глава исследовательского центра Eurasia Group Иан Бреммер. Согласно его информации, разговор двух президентов один на один продолжался около часа. Разговор переводил переводчик Владимира Путина, что, по словам Бреммера, является нарушение протокола. Никто из ближайшего окружения Дональда Трампа и членов его администрации в этой беседе не участвовал.