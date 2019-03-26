Помпео предостерег Россию от вмешательства в дела Венесуэлы

Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Такое предупреждение сделал госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник.

Майк Помпео выразил неудовлетворение администрации США действиями России в Венесуэле. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Роберта Палладино, Россия усугубляет и без того накаленную ситуацию в латиноамериканской стране. По словам Помпео, Москва должна прекратить свое "неконструктивное поведение" в Венесуэле.

24 марта в столице Венесуэлы Каракасе прибыли два самолёта Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. По сообщениям прессы, на них прибыла и группа российских военных для участия в консультациях по военно-техническому сотрудничеству. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу не известна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности южноамериканской страны.

Прибытие этой группы российских военнослужащих, по некоторым данным - около 100 человек, было затронуто в разговоре между Лавровым и Помпео. Госсекретарь подчеркнул, что «продолжение ввода российских военнослужащих для поддержки нелегитимного режима Николаса Мадуро в Венесуэле может продлить страдания венесуэльского народа, который подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо».

Россия и Китай являются крупнейшими союзниками Мадуро, а Гуайдо заручился поддержкой США, Евросоюза, почти всех латиноамериканских стран и более 40 других, преимущественно западных стран. Конфликт между Мадуро и Гуайдо начался 23 января, когда парламент Венесуэлы провозгласил Гуайдо, своего председателя, временным президентом страны. С тех пор Вашингтон предпринял различные действия с целью оказать давление на Мадуро, включая и введение санкций против Petroleos de Venezuela, государственной нефтяной компании которая является основным источником конвертируемой валюты для Каракаса.