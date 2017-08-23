Конгресс ограничивает свободу действий Трампа в отношении России

Администрация Дональда Трампа будет должна предварительно уведомить Конгресс, если она решит организовать совместное американо-российское подразделение для сотрудничества в области кибербезопасности, о возможности создания которого говорил президент Трамп.

Соответствующее положение было внесено в законопроект о финансировании деятельности американских разведывательных служб. Конгресс обязывает администрацию представить специальный доклад с подробной информацией о секретах, доступ к которым получит Москва, о том, какими могут быть негативные последствия такого сотрудничества и как они могут быть нейтрализованы.

О возможности организации совместного американо-российского киберподразделения сообщил сам президент Трамп в социальных сетях после встречи с Владимиром Путиным в июле. По словам Дональда Трампа, он обсудил идею, целью которой является предотвращение вмешательства в избирательный процесс обеих стран, с российским президентом. Эта инициатива президента Трампа была встречена резкой критикой, и он сам больше публично к ней не возвращался.

Это еще одна попытка американских законодателей ограничить свободу действий Белого дома в отношении России. Недавно Конгресс одобрил закон, лишающий президента США права изменить режим санкций в отношении российских граждан и компаний, введенных за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и вмешательство в американский избирательный процесс.