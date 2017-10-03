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Конгрессмен обнародует образцы пропагандистской рекламы Кремля

Заместитель председателя Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф намерен обнародовать «показательную подборку» платных объявлений, размещенных на Facebook россиянами, с целью повлиять на ход прошлогодней президентской кампании.

«Американцы должны знать, как российские спецслужбы использовали онлайновые платформы для того, чтобы повысить накал социальных и политических противоречий в нашем обществе, причем ту же самую тактику они применяют до сих пор», - заявил Шифф.

В понедельник Facebook передал комитетам Конгресса, занимающимся расследованием «российского следа» в президентской кампании, три тысячи объявлений, размещенных Россией в соцсетях через подставные аккаунты. Демократы в Комитете по разведке намерены выяснить, не получила ли Россия помощи от каких-либо американцев в идентификации групп избирателей, особо восприимчивых к пропагандистским обращениям того или иного содержания.

В октябре и ноябре комитеты по разведке Палаты представителей и Сената планируют провести открытые слушания, посвященные использованию онлайновых платформ российскими спецслужбами, и пригласить на них представителей Facebook, Twitter и Google.

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