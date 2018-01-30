США не видят пока нужды в новых санкциях против Кремля - СМИ

Белый дом воздержится в ближайшее время от введения новых санкций против российских граждан и российских фирм, предусматриваемых прошлогодним законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций", поскольку сама угроза санкций стала "инструментом сдерживания" в отношениях с Кремлем.

Об этом в понедельник вечером сообщил представителям прессы непоименованный сотрудник Государственного департамента. Следующим объектом санкций могут стать иностранные государства и фирмы, торгующие с российскими фирмами. По словам пресс-секретаря госдепартамента Хезер Нойерт, в результате действия санкций, Россия потеряла миллиарды долларов потенциальной прибыли от экспорта продукции военно-промышленного комплекса. От ее закупок отказались несколько иностранных государств.

О решении администрации Дональда Трампа законодатели узнали во время специальных засекреченных брифингов. Некоторые законодатели выразили недоумение решением администрации, которое было принято несмотря на то, что в прошлом месяце был подготовлен список российских индивидуальных и юридических лиц, которые могли быть подвергнуты новым санкциям. Эллиот Энгел, законодатель-демократ, один из руководителей комитета по международным делам Палаты представителей заявил о том, что он "сыт по горло” нежеланием администрации наказать Кремль за вмешательство в американский избирательный процесс. Однако сенатор-демократ Бен Кардин приветствовал готовность Белого дома наказывать тех, кто ведет бизнес с российским ВПК и российскими разведслужбами.