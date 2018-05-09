СМИ: Близкая Вексельбергу фирма переводила деньги адвокату Трампа

Подставная компания Essential Consultants, созданная Майклом Коэном, личным адвокатом президента США Трампа, получила свыше миллиона долларов от нескольких фирм, в числе которых американская компания, связанная с российским олигархом Виктором Вексельбергом, а также бизнесы, чье финансовое положение зависит от решений действующей администрации, в частности, швейцарскмй фармацевтический гигант Novartis. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета New York Times.

Средства стали переводиться на счет компании незадолго до избрания Трампа президентом и продолжали поступать до января нынешнего года.

Нью-йоркская инвестиционная фирма Columbus Nova, чьим главным клиентом является компания, контролируемая Вексельбергом, перевела Essential Consultants L.L.C полмиллиона долларов, официально — за консалтинговые услуги, не имевшие никакого отношения к олигарху. Платежи были произведены до включения Вексельберга в американский санкционный список.

Помимо этого, родственник Вексельберга и глава Columbus Nova американский гражданин Эндрю Интратер перечислил 300 тысяч долларов в виде политических пожертвований Республиканской партии и на инаугурационную церемонию Трампа.

О платеже Коэну и пожертвованиях в пользу Трампа следователи из группы спецпрокурора Роберта Мюллера расспросили Вексельберга во время его недавней поездки в Соединенные Штаты. Мюллер проверяет, имел ли место сговор между Кремлем и Трампом в ходе избирательной кампании 2016. Предпринимательская деятельность Коэна является объектом расследования американской прокуратуры.