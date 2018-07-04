Cенат США: Кремль пытался помочь Трампу победить

Комитет по разведке Сената Конгресса США поддержал во вторник заключение разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 с целью оказания содействия кампании Дональда Трампа.

«Комитет почти полтора года изучал аналитическую работу, проделанную разведсообществом, и источники, на которых она основывалась, и не видит никаких причин оспаривать его выводы», – говорится в публичном заявлении, распространенном председателем комитета республиканцем Ричардом Берром.

Позиция сенаторов, однако, расходится с оценкой их коллег из Комитета по разведке Палаты представителей, выпустивших в марте свой собственный отчет о вмешательстве России в американские президентские выборы. В отчете комитета Палаты представителей говорится, что разведка ошиблась, заключив, что Россия желала победы Трампа. Авторы документа также отмечали отсутствие открытых данных, свидетельствующих о сговоре людей из избирательного штаба Трампа с Кремлем. Предполагаемый сговор стал предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Американская пресса пишет, что доклад сенатского Комитета может несколько испортить атмосферу встречи Трампа и Путина, которая состоится 16-го июля в Хельсинки. Сенаторы согласились с разведсообществом в том, что российские спецслужбы не только намеренно помогали Трампу, но и делали это по личному распоряжению Владимира Путина.