Манафорт делился данными штаба Трампа с российским партнером

Бывший помощник Дональда Трампа Пол Манафорт поделился данными опросов общественного мнения, которые проводил избирательный штаб республиканского кандидата в президенты в 2016 году, с деловым партнером, имевшим связи с российской разведкой. Имя партнера — Константин Килимник.

Манафорт много лет работал с ним в Киеве, оказывая консалтинговые услуги «Партии регионов» бывшего президента Януковича.

Эта конфиденциальная информация были передана прокуратурой защитникам Манафорта и содержалась в документе, который адвокаты представили суду. По технической ошибке закрытые сведения не были вымараны и стали предметом гласности. Эти данные стали поводом для новых вопросов о контактах и возможном сотрудничестве между людьми из окружения кандидата в президенты Трампа и представителями Кремля.

Также стало известно, что Манафорт «многократно» обсуждал с Килимником «мирный план урегулирования конфликта на Украине». Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого сговора между Трампом и Кремлем, выясняет, среди прочего, пыталась ли Москва склонить Трампа к посредничеству между Россией и Украиной.

Пол Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года. Роберт Мюллер намерен привлечь его к ответственности за дачу ложных показаний следствию и за сокрытие доходов, полученных от лоббистской деятельности. Манафорт отрицает свою вину.