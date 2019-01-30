Разведка США: Россия и Китай представляют главную угрозу

Стремление России и Китая к достижению технологических и военных преимуществ перед Соединенными Штатами и их союзниками будет представлять самую заметную угрозу США в нынешнем году. Такой вывод содержится в ежегодном аналитическом докладе "Оценка международной угрозы", представленном во вторник в Сенате директором американской Национальной разведки Дэниэлом Коутсом.

«Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 1950-х годов, и их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они видят как американский индивидуализм и поддержка Западом демократических ценностей и прав человека», - говорится в отчете.

По мнению американских разведаналитиков, президентские выборы 2020 года станут привлекательной целью для вмешательства для многих американских противников. Усилия России в социальных сетях, заявил на слушаниях Дэниэл Коутс, «будут по-прежнему сосредоточены на обострении социальной и расовой напряженности, подрыве доверия к властям и критике политиков, которые ими воспринимаются как антироссийские».

Наибольшую тревогу американской разведки вызывают действия России и Китая в киберпространстве. Хотя возможности России осуществлять кампании влияния и кибершпионаж аналогичны тем, которая были у Москвы в 2016 году во время президентских выборов в США, американская разведка считает, что Москва делает следующий шаг и разрабатывает кибератаки, которые могут позволить нанести ущерб гражданскому населению и военной инфраструктуре США. Глава американской разведки заявил о том, что у России уже сейчас есть технические возможности отключить американскую систему энергоснабжения на несколько часов и она изучает критическую для функционирования США инфраструктуру с тем, чтобы иметь возможность нанести по ней ощутимый удар.

Китай потенциально представляет большую опасность, чем Россия, благодаря его более значительному экономическому потенциалу. Пекин особо активно занимается экономическим и технологическим шпионажем с тем, чтобы достичь целей в области обороны и экономики, недостижимых другими средствами. Пекин также обладает возможностью проводить "локализованные" атаки на американской инфраструктуру.

Среди главных угроз национальной безопасности США также упомянуты распространение и использование оружия массового поражения и терроризм.