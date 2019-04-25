Госдепартамент резко осудил упрощение выдачи паспортов РФ

Государственный департамент США выступил с резкой критикой решения Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям восточных областей Украины, контролируемых сепаратистами.

"Россия этой крайне провокационной акцией усиливает свою атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в заявлении. - Решение президента Путина создает серьезное препятствие воплощению Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса".

В заявлении подчеркивается, что подобное решение Владимира Путина последовало через три дня после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выразившего готовность совместно работать с Россией с целью осуществить Минские соглашения. По мнению США, выбор теперь за Москвой: намерена ли она продолжать обострять напряженность или она намерена выполнить свои обязательства в рамках Минского процесса.