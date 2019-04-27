Директор ФБР: Россия бросает серьезный вызов контрразведке США

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил в пятницу, что продолжающееся вмешательство Москвы в американский выборный процесс является серьезной политической угрозой и вызовом для контрразведки.

Сославшись на присутствие российских разведчиков в США и на историю операций Кремля по оказанию подрывного политического влияния, Рэй подчеркнул в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, что Москва будет продолжать адаптироваться к изменяющейся ситуации и совершенствовать свою тактику.

После того, как стало известно о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году ФБР, министерство внутренней безопасности и другие спецслужбы создали целевые группы противодействия с временным мандатом. Однако после того как администрация президента Дональда Трампа пришла к выводу, что вмешательство России превратилось в постоянную угрозу, эти целевые группы получили постоянный мандат. По словам Рэя, американские спецслужбы рассматривают действия России во ходы выборов в Конгресс в США в 2018 году как репетицию для настоящего спектакля в 2020 году - выборов президента.

Тема "российского расследования" стала доминантной в американских СМИ сразу после президентских выборов в 2016 году. Она подпитывалась информацией, появлявшейся в течние почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В своем отчете спецпрокурор не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Кремлем, однако сам факт вмешательства России считается доказанным. Мюллер отказался вынести вердикт в отношении того препятствовал ли Трамп правосудию, оставив этот вопрос открытым.

Газета The New York Times отмечает, что хотя высокопоставленные лица в американской администрации пытаются противостоять, блокировать и ослаблять операции российской разведки, они, тем не менее, жалуются на отсутствие координации на высоком уровне. Трамп уделяет мало внимания предупреждениям об угрозе продолжающегося российского вмешательства, пишет газета, поскольку президент воспринимает любую дискуссию на эту тему посягательством на законность его победы в президентских выборах в 2016 году.