Конгрессмены: администрация Трампа тормозит действие "Акта Магнитского"

Главы двух комитетов Палаты представителей конрессмены-демократы обвинили администрацию Дональда Трампа в том, что она нарушила закон, затянув на четыре месяца предоставление доклада о соблюдении прав человека в России.

Согласно "Акту Магнитского", американское правительство должно регулярно представлять отчет, в котором содержатся имена нарушителей прав человека. "Учитывая тревожный рост заметных случаев нарушений прав человека в России, необходимо, чтобы администрация предприняла действия в рамках "Акта Магнитского" с тем, чтобы дать ясный сигнал членам репрессивного правительства Владимира Путина, что их действия не останутся безответными", - говорится в письме конгрессменов Элиота Энгела и Максин Уотерс.

По словам источников издания Politico, представители администрации говорят, что отчет подготовлен, задержка с его представлением вызвана чисто организационными трудностями. Законодатели подозревают, что администрация Трампа сознательно затягивает осуществление санкций в том числе и санкций, введенных в ответ на вмешательство России в американский избирательный процесс.

Несколько десятков российких граждан были подвергнуты санкциям в соотвествии с законом Магнитского, принятым в декабре 2012 года.На их активы в США налагается арест, им запрещен въезд в страну. В последние годы в рамках этого закона наказываются нарушители прав человека и в других странах.