Американский моряк признал вину в попытке шпионажа в пользу России

Моряк военно-морского флота США приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Он признал, что он намеревался передать секретную информацию журналисту и российским представителям, а потом бежать в Россию. Согласно судебной документации, такая передача не состоялась.

26-летний Стивен Келлог намеревался опубликовать информацию о растратах в американских вооруженных силах, хотел поделиться этой информацией с российскими представителями, а потом бежать в Россию. Прокуратура утверждает, что он осознавал, что обнародование этих данных могло нанести ущерб боеготовности американских кораблей.

Агентство Associated Press сообщает, что Келлог вступил в контакт с российским производителем атомных подводных лодок "Севмаш". Келлог отправил электронной почтой письмо в "Севмаш", а также звонил шесть раз в компанию, не сообщается получил ли он ответ на свои звонки и письмо.

Американские власти узнали о планах моряка после ареста Келлога в августе 2018 года за пьянство и хулиганство в аэропорту Сан-Диего. Келлог поступил на службу в военно-морской флот в 2014 году, он служил на авианосце "Карл Винсон" с 2016 по 2018 год. На суде моряк признался, что поделился с сослуживцем своими планами перебраться в Россию, что он искал в интернете информацию о авиарейсах в Москву, а также контактную информацию российского консульства.

Хотя Келлог признал себя виновным по двум пунктам обвинения, его адвокаты заявили на суде, что дело тут скорей всего не в шпионаже в пользу России, а в злоупотреблении алкоголем. Защита также указала на то, что Келлог оставил свой паспорт в своей квартире в Сан-Диего и вряд ли намеревался бежать в Россию.