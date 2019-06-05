Россия может использовать видео-фальшивки в кампании против США

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что хорошо сделанные Кремлем фальшивые видеоролики могут оказать мощное разрушительное воздействие на президентскую кампанию в США в 2020 году.

По словам конгрессмена-демократа, Соединенные Штаты разработали хорошую стратегию выявления лиц и организаций, занимающихся взломом компьютерных сетей и распространяющих компромат. По этой причине Москва, считает Шифф, будет воздерживаться от таких методов в 2020 году и скорее всего прибегнет к другим, включая и создание качественных видео подделок, которые могут оказать сильное влияние на формирование общественного мнения в США.

Современные технологии позволяют создать поддельное видео такого качества, что лишь специалисты очень высокого класса смогут обнаружить, что это подделка. Такие видео ролики могут быть легко размещены в социальных сетях, где они будут быстро распространяться. Подделки высокого качества особенно опасны, считает Шифф, потому что, даже если их избегают традиционные СМИ, они всё равно смогут оказать влияние на электорат через социальные сети. В качестве примера Шифф указал на видео-подделку выступления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси появившуюся в мае, в котором политик выглядела подвыпившей. Этот клип президент Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Твиттере. То видео было "дешевой" подделкой и доказать фальсификацию было несложно. Однако сам факт, что оно попало на Твиттер аккаунт президента, подчеркивает Шифф, является свидетельством того, что США находятся на "зыбкой почве".

По словам Шиффа, Соединенным Штатам необходимо разработать комплекс мер реагирования на российские кибератаки или попытки вмешательства в избирательный процесс, которые могут включать более мощные экономические санкции, чем те, которые США использовали ранее.

Ожидается, что Комитет по разведке Палаты представителей проведет 13 июня слушание по поводу поддельных видеороликов.