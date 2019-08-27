Кремль отказал во въезде в Россию влиятельному сенатору-республиканцу

Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. На своей сенатской странице Джонсон высказал предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

Джонсон, глава Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году «трагедией исторических масштабов». Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что будет и впредь выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог. Джонсон является спонсором ряда законопроектов в Конгрессе направленные на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за аргессию на Украине. Джонсон также является одним из инициаторов переименования улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь застреленного в 2015 году в Москве политика Бориса Немцова.

Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву была запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.

После поездки Джонсона в Москву в 2018 году сенатор заявил, что Конгресс зашел слишком далеко в своем желании наказать Россию и что вмешательство Кремля в выборный процесс США не является самой большой угрозой демократии. По его словам такой подход только преувеличивает результаты вмешательства России в американский выборный процесс. В то же время, предупредил сенатор, с Путиным всегда надо быть начеку, чтобы предотвратить подобное вмешательство в 2020 году.