Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп подпишет в среду указ о введении санкций против частных лиц и компаний, причастных к вмешательству в американский избирательный процесс, об этом со ссылкой на членов администрации Трампа, сообщают американские средства информации.

Это - превентивная мера, предостережение главным образом иностранным правительствам, причастным к кибероперациям в США, сделанное за два месяца до важных промежуточных выборов в Конгресс, которые, согласно опросам, могут привести к потере Республиканской партией большинства в Палате представителей. Санкции будут вводится американским правительством на основании информации американских разведслужб о взломе компьютерных сетей избирательных округов, организации агитационных кампаний в интернет-пространстве и других акций с целью оказать влияние на американское общественное мнение и на ход выборов.

Как пишет информационное агентство Reuters, действуя таким образом, администрация Трампа пытается опередить американских законодателей, которые рассматривают свои варианты законопроектов, нацеленных на предотвращение вмешательства в американские выборы и ответит критикам, упрекающим президента Трампа в том, что не уделяет достаточного внимания защите американской избирательной системы от внешнего вмешательства.