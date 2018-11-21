Президент Трамп выступил в защиту тесных связей с Эр-Риядом

Во вторник президент США Дональд Трамп отверг призывы американских законодателей дать более жесткий ответ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявив, что США уже адекватно ответили на это преступление. Президент также отметил, что тесные отношения с Саудовской Аравией - в интересах Соединенных Штатов.

В двухстраничном заявлении, обнародованном Белым домом, президент Трамп называет убийство критика саудовских властей Джамаля Хашогги, происшедшее в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле "ужасным преступлением", за которое уже были наказаны санкциями 17 саудовских граждан. Наследный принц Мохаммед ибн Салман, по словам президента "мог знать, а мог и не знать об этом трагическом событии".

Согласно американской прессе, аналитики ЦРУ пришли к выводу о том, что решение об убийстве Хашогги не могло быть принято без прямого указа наследного принца Саудовской Аравии. Многие видные американские законодатели призывали президента Трампа дать понять, что США не намерены терпеть такое поведение со стороны саудовских властей, некоторые говорили, что США должны отказаться иметь дело с принцем Мохаммедом ибн Салманом.

Президент заявил, что тесные отношения с Эр-Риядом крайне важны для Вашингтона и с экономической точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и ради борьбы с международным терроризмом.

Это заявление было встречено критикой со стороны большинства средств массовой информации, упрекающих президента в том, что он поступился американскими ценностями.