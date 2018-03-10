Скандально знаменитый американский бизнесмен отправлен на 7 лет в тюрьму

В пятницу суд в Нью-Йорке приговорил 35-летнего американского бизнесмена Мартина Шкрели, получившего скандальную известность, к 7 годам тюремного заключения. Обвинение просило для обвиняемого 15 лет тюрьмы.

Имя Шкрели появилось на первых страницах мировых газет в 2015 году, когда он приобрел фирму, выпускающую препарат Daraprim, используемый для борьбы с ВИЧ-инфекцией и поднял цену одной таблетки с 13,5 до 750 долларов. Но обвинения, предъявленные предпринимателю, не имели никакого отношения к этому случаю.

Шкрели был признан виновным по статье финансовое мошенничество, заключавшееся в обмане инвесторов, вкладывавших деньги и его хедж-фонды и незаконном манипулировании ценными бумагами принадлежавшей ему биомедицинской компании. Например, он скрыл от вкладчиков тот факт, что владел крупным блоком акций компании, в которую советовал клиентам инвестировать средства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что различные аферы Шкрели нанесли вкладчикам убытки на сумму от 9 до 20 миллионов долларов. Он постановил наложить арест на его имущество, включая картину Пикассо и существующий в единственном экземпляре коллекционный диск хип-хоп группы Wu-Tang Clan, чья рыночная стоимость превышает миллион долларов.

Мартин Шкрели известен своим экстравагантным поведением. Решение о его выпуске из тюрьмы под залог до суда было аннулировано, после того, как стало известно, что на своей странице в Facebook он предложил уплатить 5 тысяч долларов тем, кто достанет для него прядь волос Хиллари Клинтон. Адвокат пытался представить это предложение как шутку, но суд квалифицировал его как призыв к насильственным действиям.