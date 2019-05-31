11 человек погибли в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич

По меньшей мере 11 погибли после того, как местный муцниципальный служащий вошел в помещение муниципального управления города Вирджиния-Бич и открыл огонь. Инцидент произошел около 16 часов в пятницу.

По данным полиции, стрелявший вошел в здание и начал стрелять, переходя с этажа на этаж. Он был убит в результате перестрелки с полицейскими, которые вскоре прибыли по вызову. Шесть человек были доставлены в больницы с ранениями.

Имя стрелявшего не сообщается. О мотивах его действий ничего пока не известно.

"Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич", - заявил мэр города Бобби Дайер.