Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

11 человек погибли в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич

Смотреть комментарии

По меньшей мере 11 погибли после того, как местный муцниципальный служащий вошел в помещение муниципального управления города Вирджиния-Бич и открыл огонь. Инцидент произошел около 16 часов в пятницу.

По данным полиции, стрелявший вошел в здание и начал стрелять, переходя с этажа на этаж. Он был убит в результате перестрелки с полицейскими, которые вскоре прибыли по вызову. Шесть человек были доставлены в больницы с ранениями.

Имя стрелявшего не сообщается. О мотивах его действий ничего пока не известно.

"Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич", - заявил мэр города Бобби Дайер.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG