Бомбардировщики США провели маневры вблизи Южной Кореи

Американские стратегические бомбардировщики в сопровождении южнокорейских и японских истребителей совершили во вторник облет Южной Кореи и провели учебные стрельбы, говорит в сообщении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

Два американских бомбардировщика В-1b поднялись в воздух с военной базы США на Гуаме и в сопровождении двух южнокорейских F-15 направились к восточному побережью Южной Кореи, где они провели учебные стрельбы с использованием ракет воздух-земля. Затем самолеты отправились к западному побережью Корейского полуострова и провели подобные стрельбы над Желтым морем. Американские представители заявили, что в учениях принимали также участие японские истребители. Это были первые совместные ночные трехсторонние учения.

Маневры были проведены в годовщину образования правящей партии Северной Кореи - Трудовой партии Кореи. Подобные даты нередко используются Пхеньяном для проведения провокационных акций.

Одновременно во вторник президент США Дональд Трамп провел совещание, на котором обсуждались планы предотвращения возможного северокорейского ядерного удара по США и их союзникам.