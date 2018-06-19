Президент Трамп хочет создать космическое командование

Президент США Дональд Трамп отдал в понедельник распоряжение о создании нового вида вооруженных сил - космического командования, целью которого станет защита интересов Соединенных Штатов в открытом космосе.

Хотя президент впервые высказал подобное намерение в марте нынешнего года, его распоряжение, отданное во время заседания Национального совета по вопросам космоса, стало неожиданностью. Дебаты о необходимости создания отдельного командования, отвечающего за обеспечение безопасности в космосе начались еще во время администрации Билла Клинтона в девяностых годах. Несколько месяцев назад министр обороны США Джим Мэттис выступил против этой идеи в письме, направленном в Конгресс, мотивируя это тем, что создание нового вида войск затруднит общее управление вооруженными силами. Сейчас в США существует пять видов вооруженных сил: сухопутные, военно-морские, военно-воздушные, корпус морской пехоты и береговая охрана.

Многие американские комментаторы отмечают, что президентского распоряжения недостаточно для создания нового вида войск. Создание нового вида войск находится в компетенции Конгресса. Поддержит ли большинство американских законодателей эту инициативу президента, неизвестно.