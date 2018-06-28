В Соединенных Штатах началась битва за Верховный суд

В США после неожиданного ухода в отставку в среду члена Верховного суда страны Энтони Кеннеди началась борьба за право назначить кандидата на освободившееся место. Общественные организации близкие Демократической партии и политики-демократы предупреждают, что в случае назначения президентом-республиканцев консервативного судьи под угрозой окажутся среди прочего право американок на аборты, однополые браки и другие права подтвержденные Верховным судом в последние десятилетия.

Член коллегии Верховного суда США Энтони Кеннеди объявил о выходе на пенсию. Ему 81 год.

Кеннеди — республиканец, его кандидатуру в члены Верховного суда более 30 лет назад выдвинул консерватор Рональд Рейган, но тем не менее в своих решениях Кеннеди тяготел не к консервативной, а к центристской позиции. Остальные восемь мест в высшем суде Америки сегодня поделены поровну между правыми и левыми, поэтому голос Кеннеди имел огромное значение в делах, вызывающих резкий раскол в обществе. Речь идет о легализации однополых браков, праве женщин на аборт, предоставлении льгот меньшинствам, подвергавшимся в прошлом дискриминации, ограничениях на свободу приобретения оружия.

Известие о предстоящем уходе Кеннеди спровоцировало бурную полемику вокруг кандидатуры его преемника. Вопрос о том, кого Дональд Трамп назначит вместо Кеннеди, обещает стать одним из главных в период, остающийся до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Противники администрации Трампа потерпели в последние дни несколько болезненных поражений в Верховном суде, и если они не смогут помешать тому, чтобы Кеннеди сменил убежденный консерватор, то подобные поражения могут стать рутинными. Демократы, в частности, опасаются, что новый состав суда отменит решение от 1973 года, узаконившее практику абортов в масштабах всей страны, а не только в отдельных либеральных штатах.

Президенту уже представлен список из двадцати пяти кандидатов на замещение освобождаемой должности. Сам Энтони Кеннеди в получасовом разговоре с Трампом в Белом доме выразил предпочтение кандидатуре однопартийца. Все президентские назначенцы в Верховный суд подлежат утверждению Сенатом, где республиканцы имеют минимальный перевес — 51 против 49. Демократы надеются в ноябре вернуть себе большинство в верхней палате, и, если это произойдет, неугодная им судейская кандидатура пройти не сможет. Поэтому их задача сейчас — задержать проведение слушаний по преемнику Кеннеди. Или голосования по его кандидатуре. Прием, который традиционно использовало парламентское меньшинство в таких случаях, - «филибастер», тактика проволочек, обструкции, бесконечных прений. Положить конец им могло только большинство в 60 голосов, а собрать его при примерном численном равенстве сил было задачей очень трудной. В последние годы, однако, доминирующая фракция в Сенате, будь то республиканская или демократическая, не допускает филибастера, предпочитая решать наиважнейшие вопросы простым большинством.

Два других старейших члена Верховного суда, 85-летняя Рут Гинсбург и 79-летний Стивен Брайер, находятся на левом фланге идеологического спектра и о добровольном выходе на пенсию даже не помышляют, пока Белый дом занимает Дональд Трамп.