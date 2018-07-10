Трамп назвал кандидата в члены Верховного суда США

В понедельник президент США Дональд Трамп номинировал на пост члена Верховного суда США 53-летнего Бретта Каваноу, судью федерального апелляционного суда в федеральном округе Колумбия.

Бретт Каваноу известен своей близостью к истеблишменту Республиканской партии. В 90-х годах он работал в качестве юриста в группе специального прокурора Кеннета Старра, проводившего расследование финансовых операций Билла Клинтона в бытность его губернатором Арканзаса. Это расследование завершилось импичментом президента Клинтона членами Палаты представителей. После избрания президентом Джорджа Буша-младшего Каваноу в течение шести лет работал юрисконсультом в его администрации, а в 2006 году стал судьей апелляционного суда в американской столице.

Бретт Каваноу может заменить в суде уходящего на пенсию Энтони Кеннеди, чей голос нередко становился решающим, когда мнения его четверых консервативных и четверых либеральных коллег расходились. Кандидатура Каваноу поддерживается организацией консервативных юристов Federalist Society, которая отмечает приверженность консервативным принципам в профессиональной деятельности.

Известие о назначении Каваноу вызвало резкую критику демократов. Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер заявил о том, что он будет противостоять этой номинации всеми силами. Лидер республиканцев в Сенате сенатор Митч Макконел назвал кандидатуру Каваноу "идеальным выбором" президента.

Объявляя о своем выборе, президент Трамп подчеркнул, что для него главное не то, каких взглядов придерживается судья, а может ли он отстраниться от этих взглядов и выполнить то, что требуют от него законы и конституция. "Безо всяких сомнений я нашел такого человека", - объявил президент Трамп.

Если Бретт Каваноу будет утвержден в должности члена Верховного суда после сенатских слушаний, то, как прогнозируют эксперты, баланс мнений в одном из самых важных органов власти в США склонится в сторону консервативного большинства на десятилетия.