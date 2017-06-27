CША: Асад может готовиться к новой химической атаке

Соединенные Штаты видят признаки приготовления Дамаска к химической атаке против собственного населения и предупреждают президента Сирии Башара Асада, что любое применение химического оружия обойдется ему «очень дорого».

По словам пресс-секретаря президента Трампа, Соединенные Штаты обнаружили признаки приготовления к новой химической атаке, подобной той, которую Сирия осуществила в апреле и на которую США ответили залпом крылатых ракет «Томагавк». Ракеты поразили аэродром, на котором хранилось химическое оружие.

«Химическая атака, которую замышляет Асад, с большой вероятностью обернется гибелью большого числа мирных граждан, включая детей, – заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. – если режим в Дамаске пойдет на очередное массовое убийство с помощью отравляющих веществ, то больших неприятностей Асаду и его армии не избежать».

Вскоре после выступления Спайсера схожее заявление сделала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. «Ответственность за химическую атаку ляжет на Асада, а также на Россию и Иран, которые помогают ему в уничтожении собственного народа», – подчеркнула Хейли.