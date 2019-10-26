США планируют дислокацию мотострелковых сил в Сирии

Соединенные Штаты намерены дислоцировать мотострелковые подразделения на востоке Сирии с целью охраны нефтяных месторождений от боевиков ИГИЛ, заявил в пятницу во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Марк Эспер.

Министр не предоставил никаких деталей, но, по словам источников в Пентагоне, цитируемых американскими новостными агентствами, разговор идет о сотнях военнослужащих и бронетехнике, которая может включать танки.

6 октября президента США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Сирии тысячи американских солдат, дислоцированных на севере страны у границы с Турцией на территории, контролируемой курдскими подразделениями. Днем позже турецкая армия начала военную операцию на территории Сирии. Согласно заключенному с американской помощью перемирию, курдские силы покинули приграничную полосу, которая теперь патрулируется российскими, сирийскими и турецкими подразделениями. Сейчас, по словам министра обороны, США намерены "переместить силы в этом районе с тем, чтобы обезопасить нефтяное месторождение". "Мы укрепляем наши позиции в том числе за счет бронетехники", - добавил Марк Эспер.

В последние дни президент Трамп несколько раз упомянул в своих заявлениях необходимость защитить сирийские месторождения нефти от боевиков ИГИЛ.