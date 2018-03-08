Дональд Трамп подпишет в четверг указ о введении импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг указ, содержаший план введения заградительных тарифов на сталь и алюминий, импортируемые Соединенными Штатами, сообщают американские средства информации.

Предположительно сталь будет облагаться 25-ти процентной пошлиной, алюминий -- 10-ти процентной. Многочисленные противники этого решения президента выражают опасения, что подобный шаг может привести к торговой войне США со своими главными торговыми партнерами. Более чем 100 членов Конгресса направили письмо президенту с призывом отказаться от введения тарифов и сосредоточить свои усилия на нейтрализации действий тех стран, кто использует нечестные приемы в конкуренции, как, например, Китай. Известие о готовности президента Трампа ввести торговые пошлины вызвало двухдневное падение курсов акций на Уолл-стрит. Европейские партнеры угрожают США ответными мерами. Однако Дональд Трамп и некоторые его близкие советники настаивают на том, что американские производители нуждаются в защите от демпинговых товаров. Президент предупредил, что, если ЕС, который является основным экспортером стали в США, введет тарифы на американский импорт, Вашингтон ответит введением пошлин на европейские автомобили.

Вместе с тем, в среду представители администрации Трампа объявили о том, что пошлины не будут автоматически введены против Канады и Мексики, с которыми США ведут переговоры о пересмотре соглашения о свободной торговле. У президента также будет возможность не вводить тарифы против стран, которые, по мнению администрации, не имеют несправедливых торговых преимуществ в отношениях с США,