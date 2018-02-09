Демократы внесли законопроект против проведения военного парада в США

Демократы – члены Палаты представителей Конгресса США внесли в четверг законопроект, запрещающий финансирование мероприятий по организации и проведению военного парада, предложенного президентом Трампом.

"Налогоплательщики не должны оплачивать демонстрацию грубой силы, присущую авторитарным режимам", – заявил конгрессмен от Техаса Марк Визи. "Все американцы благодарны нашим военным за их повседневную самоотверженную службу, но устраивать дорогостоящие политические игры единственно с целью повышения рейтинга Трампа было бы оскорблением наших вооруженных сил и отвлечением ресурсов" – отметил Визи. Эти ресурсы, по его словам, могли бы с гораздо большей пользой послужить военнослужащим, находящимся на действительной службе, и ветеранам.

Это была реакция законодателей-демократов на сообщения о том, что президент поручил Пентагону изучить возможности устройства военного парада, "аналогичного тому, который проводится во Франции". Эти данные были подтверждены Белым домом. Глава американского государства по приглашению президента Франции Макрона присутствовал в июле на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии с участием бронетехники, авиации и конной гвардии.

Многие демократы подчеркивают, что военные парады – не в американских традициях. Они проводились очень редко по исключительным поводам. В то же время, любовь к военным парадам – характерная черта авторитарных режимов. "Назначение вооруженных сил Америки состоит в продвижении наших идеалов, а не в том, чтобы внушать страх окружающим, что свойственно показушным тиранам и автократам", – заявил демократ Стив Коэн, конгрессмен от Теннесси.