СМИ: В администрации США есть "сопротивление" курсу Трампа

Газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала в среду анонимную статью высокопоставленного сотрудника администрации президента США Дональда Трампа, который называет себя участником "сопротивления" внутри руководящих структур, пытающегося нейтрализовать "худшие импульсы" президента.

В статье непоименованный деятель администрации пишет, что многие его коллеги пытаются нейтрализовать последствия "непредсказуемого, импульсивного поведения" президента Трампа и предотвратить принятие "незрелых и порой опрометчивых решений".

В качестве примера таких действий автор приводит жесткую российскую политику администрации Дональда Трампа, которая не соответствует тону заявлений президента Трампа в отношении Кремля и Владимира Путина. Согласно анонимному автору статьи в "Нью-Йорк Таймс", санкции против российских граждан и компаний расширяются благодаря действиям сотрудников администрации, отвечающих за национальную безопасность США.

Президент Трамп назвал статью в газете "позорной", а позже на своей странице в Твиттере отреагировал на нее вопросом: "ИЗМЕНА?" и призвал газету раскрыть имя автора в целях национальной безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Сарра Сандерс призвала автора статьи, который, по ее словам, обманывает, а не поддерживает законно избранного президента США, уйти в отставку.

Эта статья была опубликована через день после публикации выдержек из новой книги журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", в одной из которых говорится о том, что бывший главный советник президента Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон, похитил со стола президента документ, в котором содержалась санкция на отказ США от торгового соглашения с Южной Кореей.