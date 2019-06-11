США запретили полеты турецких пилотов на истребителях F-35

Турецким военным пилотам, прибывшим в США для обучения управлению истребителями-бомбардировщиками F-35, закрыт доступ к самолетам и технической информации об этих машинах, сообщает журнал Foreign Policy.

По данным издания, это решение принято генералом Тодом Кентербери, командиром воздушного подразделения, базирующегося на военной базе Люк в Аризоне в ожидании официального решения Вашингтона об отказе от продажи самолетов F-35 Турции. Соединенные Штаты потребовали от Турции, своего союзника по НАТО, отказаться от закупки российских зенитных С-400 в качестве условия продолжения участия Турции в консорциуме по производству F-35 и приобретения этих самолетов. США опасаются, что оказавшиеся в распоряжении Турции самолеты могут использоваться для улучшения систем наведения российских зенитных комплексов.

Вашингтон дал Анкаре срок до 31 июля принять окончательное решение об отказе от закупки С-400. В противном случае контракты на закупку F-35 будут расторгнуты, и турецкие пилоты будут отправлены домой. Сейчас на базе Люк находятся четыре пилота и два турецких инструктора. Как пишет Foreign Policy, такой вариант выглядит наиболее вероятным, поскольку поставки первых комплексов C-400 в Турцию ожидаются уже в этом месяце.

Пентагон уже ведет предварительные переговоры с министерством обороны Турции и возврате залога на покупку самолетов, уже внесенного Турцией.