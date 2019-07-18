США объявили об отказе от продажи Турции самолетов F-35

В среду Соединенные Штаты официально информировали Турцию о запрете на экспорт эту страну истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Это решение стало ответом на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"F-35 не могут сосуществовать с российской системой сбора разведывательных данных, которая может быть использования для выявления его возможностей", - говорится в заявлении Белого дома. Пентагон обеспокоен тем, что радары комплексов С-400 могут быть приспособлены для поиска слабостей в системах маскировки самолетов-невидимок F-35, оказавшиеся на вооружении Турции.

На днях в Турцию были доставлены первые установки С-400, несмотря на соответствующие предупреждения, впервые сделанные своему союзнику по НАТО Соединенными Штатами несколько месяцев назад. Вашингтон пытался убедить Анкару закупить американские противовоздушные системы Patriot, но сделка не состоялась в силу разных причин. Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что данное решение США "несовместимо с духом (Североатлантического) союза и не имеет законного обоснования".

Покупка Турцией российского военного оборудования может повлечь американские санкции в рамках закона "О противодействии российской агрессии путем санкций", предусматривающего штрафы против тех, кто сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что президент Трампа может воздержаться от введения таких санкций. Сам Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях, заданный ему днем раньше.

Следующим шагом будет исключение турецких предприятий из числа производителей компонентов для F-35. Этот процесс должен завершиться к марту будущего года. По оценкам Пентагона, потери турецких фирм могут достичь 9 миллиардов долларов.