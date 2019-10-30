Палата представителей Конгресса США признала "армянский геноцид"

Во вторник Палата представителей Конгресса США впервые формально признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.

В резолюции, одобренной подавляющим числом голосов, говорится о признании Соединенными Штатами термина "армянский геноцид", означающего убийство полутора миллиона армян и осуждении геноцида как постулата американской внешней политики.

До сих пор неоднократные попытки принятия подобной резолюции отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО Турцией, которая отвергает факт геноцида, считая, что гибель армян стала результатом трагических событий, сопутствовавших распаду Османской империи. Военная операция Турции в северной Сирии, результатом которой стала гибель мирного населения резко изменила настроения в Конгрессе. "Атаки турецкой армии против курдского населения - мощное напоминание об опасности нашего времени", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, - слишком часто правда об ужасных преступлениях отвергалась".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Конгресса "постыдным решением", которое ничего не означает для правительства Турции и турецкого народа.