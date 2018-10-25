СМИ: айфон Трампа прослушивается Россией и Китаем

Президент США Трамп продолжает пользоваться айфоном, который прослушивается китайской и российской разведками, пишет газета New York Times.

Согласно информации газеты, американские спецслужбы предупреждают президента, что россияне и китайцы регулярно прослушивают его частные разговоры, причем китайцы извлекают из них полезуню информацию, которую они пытаются использовать в своих целях.

После того как в июле прошлого года генерал Джон Келли стал руководителем администрации, число звонков Трампа, проходящих через телефонный узел Белого дома, увеличилось, но как отметил еще в апреле телеканал CNN, продолжалось это недолго, и президент, к неудовольствию помощников, вернулся к пользованию своим незащищённым мобильным телефоном, не желая поступаться удобствами, которые предоставляет такая связь. Правда, президент, как считают его помощники, ведет разговоры, исходя из того, что они могут прослушиваться.

Китайцы, пишет The New York Times, сосредоточились на перехвате телефонных разговоров Трампа с крупными друзьями-бизнесменами, из которых они черпают информацию, облегчающую им ведение торговых переговоров с Вашингтоном. Китайцы также используют эту информацию, чтобы устанавливать контакты с бизнесменами, близкими к главе Белого дома.