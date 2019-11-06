Посол США в ЕС: помощь Киеву зависела от расследования сына Байдена

Возобновление американской военной помощи Украине, приостановленной прошлым летом президентом Трампом, зависит от расследования деятельности в этой стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты США. Такое предупреждение сделал украинским властям американский посол в ЕС Гордон Сондланд. Об этом говорится в дополнениях к показаниям Сондланда в Конгрессе, обнародованным во вторник.

Выступая на слушаниях в Конгрессе несколько недель назад, Содланд ушел от ответа но вопрос о причинах приостановки помощи, ссылаясь на то, что он не помнит всех обстоятельств тех событий. В опубликованном во вторник документе, где посол уточняет свои показания, говорится, что 1 сентября нынешнего года он сообщил Андрею Ермаку, помощнику президента Украины Владимира Зеленского, что "возобновления американской помощи, скорее всего, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали несколько недель". Речь шла о заявлении, в котором должна была быть упомянута компания "Бурисма", где одним из директоров был сын бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президента Джо Байдена. По словам Сондланда, который, по указанию Дональда Трампа, занимался координацией украинской политики администрации Трампа, сам президент ничего не говорил ему об условиях возобновления военной помощи. Он лишь сказал в телефонном разговоре: "Я хочу, чтобы Зеленский сделал то, что правильно". Сондланд, по его словам, "предположил", что расследование "Бурисмы" - это то, чего желает президент.

Несколько комитетов Палаты представителей Конгресса ищут ответа на вопрос использовал ли президент Трамп угрозу приостановки военной помощи Украине и возможность проведения американо-украинского саммита, требуя от Киева, расследования действий в этой стране Хантера Байдена, сына своего политического соперника. Положительный ответ на него может, как считается, стать основанием для импичмента президента.

Пока показания Конгрессу дали больше десятка дипломатов и сотрудников администрации Трампа, имевшие отношение к формированию украинской политики США. Все они в большей или меньше степени указывали на признаки существования такого давления на Киев, которое оказывалось главным образом по неофициальным каналам через Руди Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа. Но ни у кого из них нет свидетельств прямого вмешательства президента США в этот процесс.

Во вторник была также обнародованы показания бывшего специального представителя президента Трампа в Киеве Курта Волкера, который заявил, что у него нет данных о том, что американо-российский саммит был обусловлен проведением антикоррупционного расследования на Украине.

По словам представителя Белого дома Стефани Гришэм, показания посла Сондланда свидетельствуют о том, что "существует еще меньше оснований для незаконного импичмента", чем казалось раньше. Она подчеркнула, что Сондланд предположил, что возобновление помощи зависит от расследования Байдена, не определив, что является источником таких предположений.