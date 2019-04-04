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Конгресс США может выделить Венесуэле значительную помощь

Хуан Гуайдо во время пресс-конференции 2 апреля 2019 года

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Сенат США намерен выделить 400 миллионов долларов на оказание экстренной помощи Венесуэле и ужесточить санкции против правительства Николаса Мадуро.

15 американских сенаторов, среди них и республиканцы, и демократы, внесли на рассмотрение Верхней палаты Конгресса законопроект об оказании чрезвычайной помощи Венесуэле

По словам сенатора Боба Менендеса, предусматриваемые законопроектом меры помогут народу Венесуэлы и предоставят инструменты для мирного урегулирования кризиса в стране. В рамках этого предложения США предоставят 200 миллионов долларов добавочной помощи Венесуэле - преимущественно на гуманитарные нужды, и 200 миллионов долларов соседним странам, принимающим беженцев из Венесуэлы в основном Колумбии. Законопроект также предписывает Госдепартаменту США провести консультации с европейскими странами с тем, чтобы убедить их ввести санкции против режима Мадуро схожие с санкциями Соединенных Штатов.

В случае принятия законопроекта будут также введены ограничения на выдачу виз США членам семей высокопоставленных чиновников правительства Мадуро. Официальный Каракас на днях усилил давление на Хуана Гуайдо, признанного в качестве временного президента Венесуэлы Соединенными Штатами и большинством европейских и латиноамериканских столиц. Во вторник Учредительное собрание - проправительственный законодательный орган, проголосовало за то, чтобы лишить 35-летнего лидера оппозиции парламентской неприкосновенности. Снятие неприкосновенности теоретически может открыть путь к аресту Гуайдо.

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