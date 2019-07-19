Палата представителей хочет вдвое поднять минимальную зарплату в США

В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении минимальной почасовой зарплаты в стране почти в два раза до 15 долларов.

Законопроектом предусматривается ступенчатое повышение оплаты труда 2025 году. В настоящее время федерально установленная минимальная заработная плата составляет 7 долларов 25 центов в час хотя большинство штатов имеют свой собственный минимум который равняется или выше федерального. Восемь штатов среди которых Калифорния и Нью-Йорк уже приняли закон о повышении минимальной оплаты труда до 15 долларов в час.

Ожидается, что законопроект не будет поддержан контролируемым республиканцами Сенатом, тем не менее, одобрение в Нижней палате демонстрирует успех левого крыла Демократической партии, представители которого в течении семи лет активно продвигали законопроект в Конгрессе.

Демократы в Палате представителей начали процесс выдвижения законопроекта в марте и изо всех сил пытались заручиться поддержкой более умеренных конгрессменов. Партийные лидеры пошли на ключевые уступки, чтобы набрать достаточное количество голосов. Среди этих уступок - увеличение срока ввода закона с пяти до шести лет, а также требование к правительству изучить экономическое влияние законопроекта после его вступления в силу, что дает Конгрессу возможность вносить коррективы в будущем.

Минимальная заработная плата на федеральном уровне была впервые установлена в 1938 году на уровне 25 центов в час, что, с учетом инфляции, соответствует примерно 4 долларам 45 центов сегодня. С тех пор планка постепенно поднималась. Согласно статистике, менее трех процентов американцев, получающих почасовую зарплату работают на минимальной ставке.

Некоторые крупные американские города, такие как Нью-Йорк, Сиэтл и Сан-Франциско уже приняли закон о повышении минимальной плате до 15 долларов в час. Об этом объявила и одна из крупнейших американских корпораций - Amazon.

Иследования о возможных последствиях повышения минимальной заработной платы до 15 долларов в час дают разные сценарии, Бюро статистики труда США приходит к выводу, что это скорей всего приведет к некоторому сокращению рабочих мест для людей с низкой трудовой квалификацией и к повышению расходов мелких предпринимателей на трудоустройство своих работников.