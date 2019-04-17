Трамп отказался прекратить поддержку военной кампании в Йемене

Во вторник президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса с призывом прекратить американскую военную помощь международной коалиции, ведующей боевые действия против проиранской группировки хуситов, захватившей контроль над большей частью терроритории Йемена.

В заявлении Белого дома говорится о том, что в подобной резолюции нет необходимости, и Конгресс пытается лишить президента прерогатив, принадлежащих исполнительной ветви власти.

Ссылаясь на большое число жертв среди мирного населения в результате военной кампании против хуситов, начатой в 2015 году коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, американские законодатели потребовали вывести из зоны действий американских военнослужащих, которые там могут находиться и прекратить любые другие формы поддержки коалиции. Однако президент Трамп заявил, что действия США помогают обеспечить безопасность "80 тысяч американских граждан, проживающих в странах-членах коалиции, ставших объектом атак хуситов с территории Йемена".

"Жители Йемена отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи, а не бомбах", - заявил один из инициаторов резолюции сенатор-демократ Берни Сандерс. "Резолюция дает ясный сигнал саудовцам, что им необходимо снять блокаду и допустить гуманитарную помощь в Йемен, если им важны отношения с Конгрессом", - подчеркнул конгрессмен-демократ Роу Ханна.

У сторонников резолюции не хватит голосов, чтобы нейтрализовать вето президента. Президент Трамп прибегнул к вето лишь второй раз за два с лишним года президентства. В начале нынешнего года он заблокировал отмену Конгрессом режима чрезвычаной ситуации на границе с Мексикой.