В США два чиновника спорят кто из них руководит федеральным агентством

Два высокопоставленных американских чиновника вступили в публичное противостояние относительно того, кто из них является главой одного из важнейших федеральных управлений. Один из них подал иск в суд, требуя признать незаконным назначение главой федерального Бюро финансовой защиты потребителей своего соперника.

В понедельник Леандра Инглиш направила сотрудникам Бюро электронное сообщение с поздравлениями с прошедшим Днем благодарения и пожеланием хорошей работы, обозначив свою должность как "исполняющая обязанности директора". Вслед за этим Мик Мулвэни призвал сотрудников агентства не обращать внимания на инструкции Леандры Инглиш, поскольку она не является его главой. Необычная ситуация возникла в результате внезапного ухода в отставку главы Бюро финансовой защиты потребителей Ричарда Кордрея и назначения им своего заместителя Леандры Инглиш исполняющей обязанности директора до утверждения Сенатом постоянного директора Бюро. Однако президент Дональд Трамп своим указом назначил исполняющим обязанности директора Мик Мулвэни. Леандра Инглиш утверждает, что это назначение незаконно, оно противоречит статуту федерального агентства. Вечером в воскресенье она подала иск в федеральный суд, настаивая на том, что президент не имел права назначать временного руководителя агентства. Белый дом заявляет, что во власти президента назначение исполняющего обязанности директора.

Бюро финансовой защиты потребителя, созданное по следам финансового кризиса 2008 года, обладает значительными полномочиями в области регулирования финансовой индустрии и действует независимо от исполнительной и законодательной ветвей власти. Республиканцы утверждают, что, вводя неоправданные чрезмерные ограничения, оно препятствует нормальной деятельности финансовой системы. Демократы настаивают на том, что оно делает все необходимое, чтобы предотвратить новый финансовый кризис.

Первым приказом И.О. директора, назначенного президентом Трампом, стал приказ о замораживании агентством на 30 дней издания новых инструкций и положений, регулирующих деятельность финансовых институтов.