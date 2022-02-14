Ущерб в новом деле Навального - 2,6 млн. Изначально в СК говорили о миллиарде 

В новом уголовном деле о мошенничестве с донатами, возбуждённом против Алексея Навального и его команды, ущерб, якобы причинённый действиями оппозиционеров, составляет 2,6 миллиона рублей, в то время как изначально Следственный комитет публиковал данные об "украденном" миллиарде. Об этом сообщил ближайший соратник Навального Леонид Волков, ссылаясь на материалы дела.

По словам Волкова, за два с половиной года группа из 141 следователя по особо важным делам так и не смогла доказать миллиардных "хищений". Кроме того, в материалах, которые в итоге дошли до суда - всего четверо потерпевших: двое из них, как утверждает соратник Навального, "подставные", ещё с двух показания были получены шантажом. При этом следствие провело тысячи допросов, побеседовав фактически с каждым крупным жертвователем средств на деятельность Навального.

С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области. Он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", которое ЕСПЧ признал неправомерным. Согласно приговору, политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года, однако российские власти завели против него ещё несколько уголовных дел, по которым ему может грозить до 15 дет лишения свободы. В частности, Навального обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере со средствами, которые сторонники оппозиционера переводили на его президентскую кампанию и на работу его команды. Ещё одним обвиняемым в деле значится Леонид Волков, который уехал из России. При этом Навального будут судить прямо в колонии. Первое выездное заседание суда назначено на 15 февраля.

Как обойти блокировку? читать >



