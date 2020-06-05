Правозащитники обвиняют Белый дом в нарушении прав демонстрантов

Американский союз гражданских свобод (ACLU) - одна из самых известных американских правозащитных организаций - предъявила в четверг иск администрации Дональд Трампа, обвиняя ее в нарушении конституционного права американцев на проведение собраний, сообщает агентство Associated Press.

ACLU считает, что полиция незаконно разогнала мирную демонстрацию, проходившую на площади Лафайет перед Белым домом лишь для того, чтобы дать президенту Трампу возможность пересечь эту площадь на пути к церкви Святого Иоанна, на фоне которой он сфотографировался с Библией в руке. В иске утверждается, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр и другие официальные лица "вступили в незаконный сговор" с целью нарушить права протестующих.

Эпизод, происшедший 1 июня, вызвал бурную реакцию в прессе. Президент Трамп сфотографировался на фоне церкви, которая днем раньше была подожжена протестующими. Критики обвинили его в попытке неуместной саморекламы. Генеральный прокурор Барр настаивает на то, том, что площадь была зачищена от демонстрантов для того, чтобы создать дополнительную зону безопасности вокруг Белого дома.

Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе вызвала масштабные протесты по всей стране. В Вашингтон для обеспечения безопасности после нескольких ночей беспорядков были введены подразделения различных федеральных служб безопасности, включая ФБР, тюремное управление, пограничную службу, управление охраны парков, управления по борьбе с наркотиками. Некоторые законодатели критикуют решение администрации, которая позволила сотрудникам этих служб не идентифицировать себя во время патрулирования города. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси направила президенту письмо, в котором выражается "беспокойство по поводу милитаризации" города, что может, по ее словам, увеличить хаос.

Намерение президента прибегнуть к помощи армии для поддержания порядка на улицах американских городов также вызвало громкую критику. В среду министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что он поддерживает такое решение. Против участия армии в полицейских операциях высказался бывший министр обороны Джим Мэттис. В четверг 20 десантников из 82 воздушно-десантной дивизии, находившиеся в качестве резерва на базе под Вашингтоном вернулись в свои казармы в Форте Брагг в Северной Каролине