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Время Свободы

"Устал, доверия к командованию никакого". Солдаты в России отказываются воевать

Брошенная российским военным форма в селе Дмитривка под Киевом. 1 апреля 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 18 июля

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Время Свободы - Темы дня 18.07.2022
by Радио Свобода

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Рассказ российского ефрейтора Ильи Каминского о том, как десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России заперли в гараже за то, что они отказывались воевать на передовой.

Кадровые перестановки в Украине на ключевых постах и их причины.

Рассказ 16-летнего мальчика из Запорожья, который три месяца провел в российском плену.

Свидетельство о жизни уроженца Марокко Брагима Саадуна, украинского военнослужащего, который 9 июня был приговорен к смертной казни в так называемой "ДНР".

История Виталия Цицурова, который с первого начала войны выходит с антивоенным плакатом в Смоленске.

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