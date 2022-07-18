Рассказ российского ефрейтора Ильи Каминского о том, как десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России заперли в гараже за то, что они отказывались воевать на передовой.

Кадровые перестановки в Украине на ключевых постах и их причины.

Рассказ 16-летнего мальчика из Запорожья, который три месяца провел в российском плену.

Свидетельство о жизни уроженца Марокко Брагима Саадуна, украинского военнослужащего, который 9 июня был приговорен к смертной казни в так называемой "ДНР".

История Виталия Цицурова, который с первого начала войны выходит с антивоенным плакатом в Смоленске.

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