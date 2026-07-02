"Усталость от войны нарастает". Что говорят опросы о настроениях в России

На пятом году войны с Украиной большинство жителей России начали ощущать на себе ее реальные последствия: рост цен, проблемы в экономике, удары дронов, топливный кризис, транспортные и другие проблемы. И все перечисленное им не нравится – об этом говорят как опросы, которые некоторым независимым исследовательским компаниям удается проводить в России, так и вокс-попы на улицах и в интернете. О настроениях в российском обществе – в материале Настоящего Времени.

"Слишком много воров у нас расплодилось в России, поэтому это очень опасно. Выборы будут. Я надеюсь, все же коммунисты победят, хоть они и обосрались, прошу прощения, за советское время".

"Вариантов два: либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части".

"Нужно быть миролюбивыми и не тратить деньги на убийство соседних племен, и тогда они не будут убивать ваши племена".

Так прохожие в Москве отвечали на вопрос журналистов Sota.Vision о кризисе, вызванном ударами ВСУ по энергетическим объектам в России.

Согласно опросу американской исследовательской компании Gallup, проводившемуся с марта по май 2026 года, больше половины жителей России считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это самый высокий показатель за все время подобных исследований, которые Gallup проводит в России с 2006 года.

Тревога нарастает и в кабинетах чиновников. Газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники во власти пишет, что российские элиты опасаются эскалации войны со стороны Кремля. В последние месяцы дроны ВСУ поразили девять из 10 крупнейших российских НПЗ, что вызвало в стране серьезный топливный кризис; украинские беспилотники и ракеты все чаще и все более успешно атакуют цели в глубине России, что нервирует Путина; и ситуацию может исправить только улучшение ПВО. Так положение в стране описывает для The Washington Post один из неназванных московских бизнес-руководителей.

Война уже стучится в нашу дверь

"Все зависит от того, насколько нам удастся ограничить украинские удары по территории России и насколько быстро мы сможем создать эффективные системы противовоздушной обороны против атак беспилотников. Люди больше не чувствуют себя в безопасности… Война уже стучится в нашу дверь", – говорит он.

Как опасаются собеседники The Washington Post, Путин в ответ на атаки ВСУ может пойти на еще большую эскалацию конфликта в Украине, оплачивать которую придется частным лицам. Неназванный московский бизнес-руководитель сказал журналистам, что власть может попытаться взять деньги любым способом, поэтому сейчас все думают о том, "как забрать свои деньги и уехать".

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов уже предлагал "мобилизовать" лежащие в российских банках деньги населения и компаний. Правда, позже он от этого заявления открестился, но его услышали представители крупного российского бизнеса, говорит собеседник The Washington Post.

The Independent пишет, что Путин оказался выбит из равновесия последними успехами Украины. Российский президент всегда говорит о том, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам логистики являются попыткой "дестабилизировать общество", и сам он считает, что эта стратегия Киева работает. Именно раскол общества Путин считает главной угрозой своей власти, пишет Independent, а поражение российской армии на поле боя может стать катализатором политического кризиса, который может привести к свержению власти в Кремле.

Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий

Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф на ежегодном собрании акционеров сказал, что, по его мнению, сейчас волнует россиян больше всего: "Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно".

Главред проекта "Можем объяснить" Максим Гликин считает, что "усталость от войны в России достигла пределов". В эфире Настоящего Времени он рассуждает, действительно ли есть признаки того, что Путин "выбит из равновесия", и как Путин будет реагировать на этот кризис.

– Как можно прокомментировать слова Грефа о том, что все ждут окончания войны?

– Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые считают, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать. Это обычные москвичи, не випы. Но эти сосуды сообщаются между собой: у всех випов есть какие-то родственники, друзья среди обычных москвичей. И давление снизу вверх идет и нарастает безусловно. Поэтому идея, что надо прекращать войну, реально овладела массами и элитой тоже.

И поэтому у элиты есть два глобальных волнения. Одно волнение: а не захочет ли Путин все это тянуть бесконечно и вечно? И, судя по всему, пока он хочет так. И надежда на "дух от Анкореджа" Этим понятием представители российских властей и пропагандистские СМИ описывали гипотетические закрытые договоренности и уровень взаимопонимания, якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время их двусторонней встречи в Анкоридже 15 августа 2025 года.



На российских федеральных каналах в очередной раз прощаются с "духом Анкориджа". Кремлевские медиа и сам Путин неоднократно ссылались на "прорывные" договоренности, якобы достигнутые во время встречи Трампа и Путина на Аляске. В реальности встреча в Анкоридже ни к чему не привела., на переговоры с Трампом, рассеялась. Забавно, что даже слова Путина о "духе Анкориджа" в интервью Павлу Зарубину вырезали в итоговой версии, которую выложили на сайт. То есть о "духе Анкориджа" даже Путину уже говорить запрещено.

А второе волнение – что Путин пойдет на какую-то эскалацию. Все больше и больше разных западных разведок говорят о том, что существует угроза некой эскалации с попыткой зайти в какой-то регион стран Балтии. Как и угроза, о которой говорят украинские спецслужбы, – начать еще одно вторжение с севера Украины: в Черниговскую или Киевскую области.

Сейчас на столе у Путина есть все эти сценарии. Взорвать ситуацию он любит.

– Independent пишет, что Путин оказался "выбит из равновесия". Как эту оценку можно прокомментировать?

Любые мероприятия для стареющего диктатора – это тяжелое испытание сами по себе

– Я не вижу по его речи, по его риторике какие-то изменения, например, желание пойти на какие-то примирения. С другой стороны, он не может не реагировать на топливный кризис просто потому, что ему приходится постоянно участвовать в совещаниях и постоянно говорить какие-то мантры. Так или иначе его повестка сейчас подчинена, в том числе, топливному кризису. А любые мероприятия для стареющего диктатора – это тяжелое испытание. Сколько нужно косметологов, врачей и всего, чтобы он просто вышел на это мероприятие. Это тяжело.

Да, топливный кризис – это сейчас его головная боль. И Песков об этом говорит, поэтому, да, сейчас ему надо что-то решать.

– На эскалацию нужны деньги. А эти элиты имеют какое-то влияние сейчас на Путина, он их слышит или нет?