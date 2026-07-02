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В России

"Усталость от войны нарастает". Что говорят опросы о настроениях в России

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, Москва, 22 июня 2026 года, фото kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, Москва, 22 июня 2026 года, фото kremlin.ru

На пятом году войны с Украиной большинство жителей России начали ощущать на себе ее реальные последствия: рост цен, проблемы в экономике, удары дронов, топливный кризис, транспортные и другие проблемы. И все перечисленное им не нравится – об этом говорят как опросы, которые некоторым независимым исследовательским компаниям удается проводить в России, так и вокс-попы на улицах и в интернете. О настроениях в российском обществе – в материале Настоящего Времени.

"Слишком много воров у нас расплодилось в России, поэтому это очень опасно. Выборы будут. Я надеюсь, все же коммунисты победят, хоть они и обосрались, прошу прощения, за советское время".

"Вариантов два: либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части".

"Нужно быть миролюбивыми и не тратить деньги на убийство соседних племен, и тогда они не будут убивать ваши племена".

Так прохожие в Москве отвечали на вопрос журналистов Sota.Vision о кризисе, вызванном ударами ВСУ по энергетическим объектам в России.

Согласно опросу американской исследовательской компании Gallup, проводившемуся с марта по май 2026 года, больше половины жителей России считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это самый высокий показатель за все время подобных исследований, которые Gallup проводит в России с 2006 года.

Тревога нарастает и в кабинетах чиновников. Газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники во власти пишет, что российские элиты опасаются эскалации войны со стороны Кремля. В последние месяцы дроны ВСУ поразили девять из 10 крупнейших российских НПЗ, что вызвало в стране серьезный топливный кризис; украинские беспилотники и ракеты все чаще и все более успешно атакуют цели в глубине России, что нервирует Путина; и ситуацию может исправить только улучшение ПВО. Так положение в стране описывает для The Washington Post один из неназванных московских бизнес-руководителей.

Война уже стучится в нашу дверь

"Все зависит от того, насколько нам удастся ограничить украинские удары по территории России и насколько быстро мы сможем создать эффективные системы противовоздушной обороны против атак беспилотников. Люди больше не чувствуют себя в безопасности… Война уже стучится в нашу дверь", – говорит он.

Как опасаются собеседники The Washington Post, Путин в ответ на атаки ВСУ может пойти на еще большую эскалацию конфликта в Украине, оплачивать которую придется частным лицам. Неназванный московский бизнес-руководитель сказал журналистам, что власть может попытаться взять деньги любым способом, поэтому сейчас все думают о том, "как забрать свои деньги и уехать".

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов уже предлагал "мобилизовать" лежащие в российских банках деньги населения и компаний. Правда, позже он от этого заявления открестился, но его услышали представители крупного российского бизнеса, говорит собеседник The Washington Post.

Российский фондовый рынок пережил самый большой обвал с 2022 года
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Российский фондовый рынок пережил самый большой обвал с 2022 года
by Радио Свобода

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The Independent пишет, что Путин оказался выбит из равновесия последними успехами Украины. Российский президент всегда говорит о том, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам логистики являются попыткой "дестабилизировать общество", и сам он считает, что эта стратегия Киева работает. Именно раскол общества Путин считает главной угрозой своей власти, пишет Independent, а поражение российской армии на поле боя может стать катализатором политического кризиса, который может привести к свержению власти в Кремле.

Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий

Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф на ежегодном собрании акционеров сказал, что, по его мнению, сейчас волнует россиян больше всего: "Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно".

Главред проекта "Можем объяснить" Максим Гликин считает, что "усталость от войны в России достигла пределов". В эфире Настоящего Времени он рассуждает, действительно ли есть признаки того, что Путин "выбит из равновесия", и как Путин будет реагировать на этот кризис.

Максим Гликин: "Усталость от войны достигла пределов"
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Максим Гликин: "Усталость от войны достигла пределов"
by Радио Свобода

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– Как можно прокомментировать слова Грефа о том, что все ждут окончания войны?

– Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые считают, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать. Это обычные москвичи, не випы. Но эти сосуды сообщаются между собой: у всех випов есть какие-то родственники, друзья среди обычных москвичей. И давление снизу вверх идет и нарастает безусловно. Поэтому идея, что надо прекращать войну, реально овладела массами и элитой тоже.

И поэтому у элиты есть два глобальных волнения. Одно волнение: а не захочет ли Путин все это тянуть бесконечно и вечно? И, судя по всему, пока он хочет так. И надежда на Этим понятием представители российских властей и пропагандистские СМИ описывали гипотетические закрытые договоренности и уровень взаимопонимания, якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время их двусторонней встречи в Анкоридже 15 августа 2025 года.

На российских федеральных каналах в очередной раз прощаются с "духом Анкориджа". Кремлевские медиа и сам Путин неоднократно ссылались на "прорывные" договоренности, якобы достигнутые во время встречи Трампа и Путина на Аляске. В реальности встреча в Анкоридже ни к чему не привела., на переговоры с Трампом, рассеялась. Забавно, что даже слова Путина о "духе Анкориджа" в интервью Павлу Зарубину вырезали в итоговой версии, которую выложили на сайт. То есть о "духе Анкориджа" даже Путину уже говорить запрещено.

“Духу Анкориджа конец!" Пропаганда в России удивлена, что встреча Трампа и Путина на Аляске не стала началом прекрасной дружбы
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“Духу Анкориджа конец!" Пропаганда в России удивлена, что встреча Трампа и Путина на Аляске не стала началом прекрасной дружбы
by Радио Свобода

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А второе волнение – что Путин пойдет на какую-то эскалацию. Все больше и больше разных западных разведок говорят о том, что существует угроза некой эскалации с попыткой зайти в какой-то регион стран Балтии. Как и угроза, о которой говорят украинские спецслужбы, – начать еще одно вторжение с севера Украины: в Черниговскую или Киевскую области.

Сейчас на столе у Путина есть все эти сценарии. Взорвать ситуацию он любит.

– Independent пишет, что Путин оказался "выбит из равновесия". Как эту оценку можно прокомментировать?

Любые мероприятия для стареющего диктатора – это тяжелое испытание сами по себе

– Я не вижу по его речи, по его риторике какие-то изменения, например, желание пойти на какие-то примирения. С другой стороны, он не может не реагировать на топливный кризис просто потому, что ему приходится постоянно участвовать в совещаниях и постоянно говорить какие-то мантры. Так или иначе его повестка сейчас подчинена, в том числе, топливному кризису. А любые мероприятия для стареющего диктатора – это тяжелое испытание. Сколько нужно косметологов, врачей и всего, чтобы он просто вышел на это мероприятие. Это тяжело.

Да, топливный кризис – это сейчас его головная боль. И Песков об этом говорит, поэтому, да, сейчас ему надо что-то решать.

Пресс-секретарь Путина подтвердил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран
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Пресс-секретарь Путина подтвердил, что Россия готовится к импорту бензина из других стран
by Радио Свобода

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– На эскалацию нужны деньги. А эти элиты имеют какое-то влияние сейчас на Путина, он их слышит или нет?

– Смотря какие элиты. На совещании по бензину мы видели глав госкорпораций, олигархов. Там был Вагит Алекперов, основатель "Лукойла" (его состояние в 2025 году уменьшилось на $2,5 млрд до $22,7 млрд)., Глава "Роснефти" Игорь Сечин является другом и соратником Владимира Путина.. Естественно, он советуется с такими элитами, с Андрей Костин – глава "ВТБ", близкий к Путину банкир., думает, где взять деньги и как погасить бензиновый кризис. В этом смысле, когда он решает какие-то проблемы, определенное влияние возможно. Но это не влияние на решение о войне, это влияние на решение вопросов с деньгами или с бензиновым кризисом, а влияние на решение вопросов о войне я себе слабо представляю. Пока не видел никаких признаков.

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