Установлен мужчина, который покинул место убийства Айшат Баймурадовой

Полиция Армении по камерам наблюдения установила личности двух человек, которые выходили из квартиры, где была найдена мертвой Айшат Баймурадова, ранее эвакуированная из Чечни. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание "Осторожно, новости". Информацию подтвердили в кризисной группе "СК SOS".

В день предполагаемой смерти Баймурадовой из квартиры вышли ее знакомая Карина Иминова и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, которого в России судили по делу о финансировании "Исламского государства", однако впоследствии с него сняли все обвинения. Против него были возбуждены и другие дела: по статьям о вождении автомобиля в состоянии опьянения и грабеже.

Обоих засняли камеры видеонаблюдения выходящими из квартиры 19 октября – в день обнаружения тела Баймурадовой сотрудниками полиции Армении. Ни Иминовой, ни Байсарову при этом пока не присвоили статус подозреваемых.

В 2018 году Байсарова вместе с еще тремя женщинами и тремя мужчинами судил Черемушкинский районный суд Москвы по обвинению в финансировании международной террористической организации "Исламское государство". В 2019 году обвинения с Байсарова и еще троих фигурантов сняли – в связи с недоказанностью обвинения. По данным "Осторожно, новости", отец Байсарова занимается бизнесом в Грозном.

О Карине Иминовой ранее сообщали правозащитники. С ней Баймурадова познакомилась в инстаграме – они должны были встретиться лично 15 октября – в день исчезновения Баймурадовой. В кризисной группе "Марем" рассказали, что новая знакомая Баймурадовой лгала о своем происхождении, посещала Чечню, встречалась с другими уехавшими из республики и может быть связана с людьми из окружения Кадырова.

И Иминова, и Байсаров за это время могли уже покинуть Армению и вернуться в Россию. Похожие опасения разделяют и знакомые Айшат, которые планируют в полдень 4 ноября выйти в пикет в Ереване для привлечения внимания к расследованию.