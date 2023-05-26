Установлены имена более 24 тысяч убитых российских военных в Украине

Журналистам Русской службы Би-би-си вместе с "Медиазоной" и группой волонтеров удалось установить имена 24 005 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.

За последние две недели журналистам стали известны имена еще 1361 погибшего. Как отмечается в публикации, это по-прежнему превышает средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных, отмечают исследователи. Сейчас известны имена 4315 погибших заключенных. Также известно о смерти 2293 мобилизованных россиян – 60 процентов из них погибли в период с 1 декабря.

Свердловская область и Краснодарский край продолжают лидировать по числу подтвержденных потерь.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Как отмечают журналисты, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек.