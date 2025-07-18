Установлены имена больше 119 тысяч военных России, погибших в Украине

С начала войны России против Украины на фронте погибли не менее 119 154 российских военнослужащих. Об этом говорится в сводке, которую ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров.

Список составляется на основе открытых источников — публикаций в соцсетях, сообщений в местной прессе и других. Реальное число погибших может быть намного больше.

За две недели, прошедшие с публикации предыдущей сводки, число погибших увеличилось почти на тысячу.

Самые большие потери по-прежнему среди добровольцев — больше 32 тысяч погибших с начала войны. На втором месте по числу убитых — заключённые (почти 18 тысяч), на третьем — мобилизованные (свыше 13 тысяч).

Из общего числа погибших на войне больше пяти тысяч офицеров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия с начала года потеряла убитыми 100 тысяч военнослужащих. Такую же оценку 14 июля дал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Провоенный блогер Павел Губарев считает, что с начала войны погиб миллион военных, уточняет "Медиазона".

По подсчётам американского Центра стратегических и международных исследований, Россия с начала войны потеряла миллион человек, из них 250 тысяч убитыми. Общие потери Украины оцениваются в 400 тысяч военных.

Официально и Россия, и Украина о своих потерях сообщают крайне редко.