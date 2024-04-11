Устаревшие танкеры в Балтийском море умножают риски аварий

Пограничная служба Финляндии в четверг выступила с предупреждением относительно растущей угрозы крупного разлива нефти в Балтийском море. Риски подобного происшествия возросли с тех пор, как Россия развернула "теневой танкерный флот" для продажи нефти в обход международных санкций.

"По нашим оценкам, сделанным в течение прошлого года, повысился риск аварии с экологическими последствиями", — заявил агентству AFP директор отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Симола.

Еженедельно через Финский залив проходят около 70 устаревших нефтяных танкеров, каждый из которых может перевозить более 100 000 тонн сырой нефти. Количество судов, курсирующих в этом районе, осталось примерно таким же, каким оно было до нападения России на Украину, рассказал Симола.

Все нефтяные танкеры, отправляющиеся из крупных российских портов Приморска, Усть-Луги, Высоцка и Санкт-Петербурга, используют один и тот же маршрут через Финский залив, омывающий побережье Финляндии и Эстонии.

В отделе морской безопасности Пограничной службы Финляндии считают, что авария с разливом нефти в условиях Балтийского моря особенно неблагоприятна из-за относительного мелководья и хрупкости экологических систем.

Фактором риска являются также неопределенность в отношении собственности и страхования судов. Например, в северной части Балтийского моря в прежние годы не было видно флагов Камеруна, Габона, Джибути, Палау и Белиза. Эти государства, по-видимому, не знакомы с плаванием в ледовых условиях Северных стран, что увеличивает риск экологической катастрофы, отметил Микко Симола.