Информационный дайджест "Время Свободы", 26 сентября

В Армению продолжают прибывать жители Нагорного Карабаха. По данным властей, к 26 сентября в страну въехало уже более 13 тысяч вынужденных переселенцев;

Россия денонсировала один из основополагающих документов Совета Европы, касающихся прав национальных меньшинств:

Историки и волонтеры создали сайт о Битве за Киев: каково ее значение и какие исторические события напоминают о времени, когда начиналась война России в Украине?

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