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Время Свободы

"Уставшие напуганные люди". Вынужденные переселенцы прибывают в Армению

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха в Горисе, 25 сентября 2023 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 26 сентября

Время Свободы - Темы дня 26.09.2023
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Время Свободы - Темы дня 26.09.2023
by Радио Свобода

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В Армению продолжают прибывать жители Нагорного Карабаха. По данным властей, к 26 сентября в страну въехало уже более 13 тысяч вынужденных переселенцев;

Россия денонсировала один из основополагающих документов Совета Европы, касающихся прав национальных меньшинств:

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