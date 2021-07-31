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Утратил ли Путин контроль над силовиками? | Грани времени с Мумином Шакировым

Утратил ли Путин контроль над силовиками? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Утратил ли Путин контроль над силовиками? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Пойдет ли Кремль на масштабную войну с Google? • Зачем власть поднимает рейтинги КПРФ накануне выборов, преследуя левых политиков? • Есть ли жизнь без репрессий: чего хотят силовики от Романа Доброхотова? • Кандидат в депутаты от «Единой России» Евгений Попов отстаивает право быть миллионером

• Власти массово блокируют сайты, связанные с Навальным, а «Умное голосование» — все еще нет. Пойдет ли Кремль на масштабную войну с Google-корпорацией или ограничится только угрозами? • Зачем власть поднимает рейтинги КПРФ накануне выборов в Госдуму, преследуя популярных в народе левых политиков? Сумеет ли Зюганов отстоять Грудинина за право бороться за место в российском парламенте? • Обыски, суды, уголовные дела и «карательная медицина»: будни российского оппозиционера и журналиста. Есть ли жизнь без репрессий? Что хотят от главного редактора издания Insider Романа Доброхотова силовики из ФСБ? • Ведущие телешоу "60 минут" на России-1 Ольга Скабеева и Евгений Попов стали героями очередного расследования, которое опубликовали соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров. Кандидат в депутаты ГД от партии «Единая Россия» Евгений Попов отстаивает своё право быть миллионером

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Марией Снеговой, кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ, законодателем Саратовской областной думы Николаем Бондаренко и интернет-экспертом, генеральным директором компании Нота-медиа Сергеем Оселедько.
Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.
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